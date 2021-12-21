Крис Нот потерял 12 миллион долларов: кто отказался сотрудничать с актером после секс-скандала

Американский актер Крис Нот мгновенно пострадал после обвинений нескольких женщин в домогательствах и насилии. Сейчас с ним прекратила сотрудничество Entertainment Arts Research Inc, которая должна была продавать текилу актера.

Крупная компания по продаже алкогольных напитков не захотела иметь какие-либо связи со звездой сериала "Секс и город" после нашумевшей статьи о его вероятных изнасилованиях.

Читайте также Актрисы сериала "Секс и город" прокомментировали обвинения Криса Нота в изнасилованиях

"Сейчас нам нет смысла сотрудничать из-за обвинений, к которым необходимо относиться с максимальной серьезностью", – заявил Бернард Рубин, генеральный директор EARI.

Известно, что прибыль от продажи именной текилы "Noth's Ambhar" должна был составить около 12 миллионов долларов. Отметим, что это не первая компания, которая прекратила сотрудничество с Крисом Нотом:

сразу после заявлений женщин о насилии с ним разорвала соглашение компания велотренажеров Peloton, на котором актер занимался спортом в обновленном сериале "Секса и города" – "И просто так";

также от сотрудничества с Нотом отказалось также актерское агентство "A3 Artists". Теперь карьера 67-летнего артиста оказалась под вопросом.

Кто обвиняет Нота в домогательствах

Первыми стали две женщины, которые рассказали о злодеяниях актера, что якобы произошли в 2004 и 2015-х годах. Жертвы между собой не знакомы. Одна из них работала в офисе, где часто встречаются знаменитости, а другая работала официанткой.

Также о насилии заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс и модель Беверли Джонсон.

Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году.