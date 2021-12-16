Розслідування опублікувало американське кіновидання The Hollywood Reporter, де навело свідчення двох жінок. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку. Жінки вирішили не розкривати своїх імен, тому редактори навели змінені ініціали.

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Свідчення №1

Як повідомила перша жінка – "40-річна Зої", насильство Кріс Нот начебто вчинив, коли їй було 22 роки. Тоді вона працювала у фірмі, де зустрічаються знаменитості.

Він проходив повз мій стіл і фліртував зі мною. Він якимось чином отримав мій номер та залишав повідомлення на моєму робочому телефоні. Мій бос сказав: "Містер Біг залишає повідомлення на твоїй голосовій пошті". Одного разу він запросив мене до будівлі в Західному Голлівуді, де мав квартиру, де можна було купатися в басейні,

– повідомила жінка.

Спочатку він нібито її поцілував, але вона не вбачала у цьому загрози. Але потім притягнув жінку до себе, підвів до ліжка, зняв з неї шорти і плавки та почав ґвалтувати. Після цього вона потрапила у відділення невідкладної допомоги, де їй порекомендували отримати психологічну допомогу для жертв зґвалтування.



Кадр із нового серіалу "І просто так" – продовження "Секс і місто " / Фото HBO

Свідчення №2

Щодо історії "31-річної Лілі", то ситуація з нею нібито трапилась у нічному клубі Нью-Йорка, де вона працювала офіціанткою. Чоловік запросив її на вечерю і вони продовжили спілкування у його квартирі, яку вона назвала "дивовижним місцем".

Ми слухали музику, а в нього є всі ці книги про мистецтво та моду. Він намагався зі мною цілуватися. Він все намагався, намагався і намагався наблизитися до мене, і мені слід було сказати твердіше і піти. А потім наступне, що я пам'ятаю, він стягнув штани,

– розповіла жінка.

Що цікаво, на момент випадку Кріс Нот був одружений на Тарі Вілсон (одружився з нею у 2012 році).

"Він сказав, що шлюб – це фікція. Моногамія нереальна. Він займався сексом зі мною, я стояла до нього спиною у кріслі. Ми були перед дзеркалом. Я плакала, коли це сталося. Я пішла у ванну і одягла спідницю. Я почувала себе жахливо. Повністю розчавлена. Всі мої мрії про цю зірку, яку я любила роками, зникли", – додала жінка.

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Реакція Кріса Нота

Майже одразу після публікації статті зірка серіалу "Секс і місто" та нещодавнього продовження "І просто так" він оприлюднив заяву. За його словами, секс відбувався за взаємною згодою.

Звинувачення проти мене, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично хибні. Ці історії могли бути написані 30 років тому чи 30 днів тому. "Ні" завжди означає "ні" – це межа, яку я не переступав. Зустрічі були за обопільною згодою. Дивно, коли ці історії виходять. Я не знаю, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не ґвалтував цих жінок,

– заявив чоловік.