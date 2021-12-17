Голлівудський актор Кріс Нот почав отримувати нові звинувачення у насильстві. Стало відомо про ще два випадки, коли він чинив сексуальне насильство.

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Звинувачення від Зої Лістер-Джонс

Відома акторка розповіла, що у 20-річному віці працювала в одному з нічних клубів. Туди часто навідувався Кріс Нот. Вже тоді дівчина помітила, що чоловік міг поводитися непристойно щодо інших жінок у закладі.

Згодом Зої познайомилась з актором на зйомках серіалу "Закон і порядок". За її словами, Кріс Нот постійно був у стані алкогольного сп'яніння. Одного разу він підійшов до дівчини, нібито обнюхав її шию та прошепотів вульгарні й неприємні слова.

Кріс використовував образ "чоловіка мрії", який був створений серіалом "Секс і місто". Це навіть добре, що Містер Біг помер у новому серіалі. Жіночі фантазії закінчилися – настав час зіткнутися із суворою реальністю,

– прокоментувала Лістер-Джонс.



Зої Лістер-Джонс / Фото з інстаграму дівчини

Колишня кохана страждала від насильства

У 1990-х роках Кріс Нот мав романтичні стосунки з моделлю Беверлі Джонсон. Їхнє розставання було гучним: дівчина заявляла, що чоловік її бив і погрожував вбити собаку.

Тоді Беверлі написала заяву до суду, але справу не було відкрито і про все забули. Про цей випадок пригадали користувачі мережі після того, як пролунали перші звинувачення проти Кріса Нота. У твітері почали поширювати вирізку з газети, у якій описуються заяви моделі.

У судових документах модель скаржиться, що її ревнивий колишній бойфренд – Кріс Нот – бив її, погрожував понівечити її та погрожував смертю. Він телефонував їй понад 25 разів на день. Актор навіть пригрозив убити собаку Беверлі,

– пише в газеті.



Вирізка з газети / Фото з твітера

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