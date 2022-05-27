Країна має знати своїх недогероїв: Доротюк нагадала про зірку "Орла і решки", яка замовчує війну
Джерело:інстаграм Аліни Доротюк
Інтерв'юерка Аліна Доротюк згадала про одну зі своїх колег, яка досі мовчить про війну в Україні. Це Жанна Бадоєва – ексдружина кліпмейкера Алана Бадоєва та ведуча тревел-шоу "Орел і решка".
Чи не найбільше за час війни від колег "прилетіло" одеситці Регіні Тодоренко, яка стала популярною після "Орла і решки". Однак проєкт зробив відомою ще одну зірку, про яку всі чомусь забули, – Жанну Бадоєву, кар'єра якої почалася в Києві.
Читайте також Мені дуже соромно, – друг Зеленського Ласточкін розкаявся за зйомки в Росії
Аліна Доротюк назвала Бадоєву "недогероїнею"
Інтерв'юерку публічно "наїхала" на Бадоєву після того, як побачила в її інстаграмі допис: "Добрий ранок! У мене сніданок класичний: кава + круасан, а у вас що сьогодні?"
Країна має знати своїх недогероїв. Пані Жанна, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще – вона досі працює на рашистський продакшн. І сплачує податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки,
– емоційно написала Аліна Доротюк.
У публікації журналістка згадала слова актора Тараса Цимбалюка, рідні якого ледь вирвалися з окупованого Маріуполя. Мама й бабуся його дружини Тіни "смоктали шматочок сала раз на три дні" та пили воду з батарей, щоб вижити.
Скриншот з інстаграм-сторіс Аліни Доротюк
Цікаво, що її колишній чоловік Алан Бадоєв теж роками працював на Росії. Він "максимально демонстрував "дружбу народів" і розмазував кордони між країнами", про що вже публічно пошкодував. Він і його артист Макс Барських з кінцями пішли з російського музичного ринку – більше ані кліпів, ані пісень.
Головне про Жанну Бадоєву
- З 2015 року українська ведуча та акторка працює на Росії – на федеральних каналах "Первый канал" і "Пятница!", який годував і Регіну Тодоренко.
- Уже три роки Жанна Бадоєва знімає тревел-шоу "Жизнь других", яке виходить в ефірі того самого пропагандистського каналу.
- У березні 2019 року стало відомо, що телезірка відмовилася від українського громадянства. Це тому, що сім років тому вийшла заміж за бізнесмена зі Львова Василя Мельничина й переїхала з ним до Італії, а в Україні її нібито забули. Зараз Бадоєва офіційно італійка.