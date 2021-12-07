"Красивий такий": Андрія Данилка засипають компліментами після схуднення
Джерело:інстаграм Андрія Данилка
Шоумен Андрій Данилко вкрай рідко з'являється на публіці, однак напередодні новорічно-різдвяних свят виходить з тіні. Він підкорив фанів не тільки новим хітом, а й струнким і помолоділим виглядом.
Днями Вєрка Сердючка, в образі якої Андрій Данилко виходить на сцену, випустила англомовний хіт Wild Christmas. Судячи з усього, з ним артист уже підкорює новорічні вогники. Він сфотографувався з Лаймою Вайкуле за лаштунками концерту в Палаці "Україна". Однак цього разу зірка захопив фанів не яскравим образом, а вражаючим схудненням.
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У кадрі Андрій Данилко позував в улюбленому чорному – трендових штанах джогерах, футболці оверсайз, кросівках, кепці та класичному пальті. Навіть у такому об'ємному аутфіті неможливо не помітити, що шоумен помітно схуд. Здається, разом з зайвими кілограмами він скинув і кілька років.
Андрій Данилко з Лаймою Вайкуле / Фото з інстаграму шоуменаНагадаємо, у лютому минулого року Андрій Данилко зізнався Славі Дьоміну, що має проблеми зі здоров'ям, через які дуже погладшав. Він наголошував, що його "поганий вигляд" не пов'язаний з переїданням чи випивкою.
Реакція мережі на нове фото Данилка
Свіже фото Андрія Данилка викликало шквал захвату в мережі. Навіть телезірка Леся Нікітюк не втрималась, щоб не прокоментувати чудовий вигляд шоумена. "Красивий такий", – написала ведуча. Її комент оцінили 246 лайками й "накидали" інших компліментів:
- "Пострункішав, погарнішав";
- "Андрію, а ви вже близько до цілі – пострункішали, погарнішали, помолодшали. Скоро Джастін вам заздритиме";
- "Андрію, відкрийте секрет, як роки йдуть, а ви все молодієте та молодієте";
- "Помолодшав, схуд, усміхаєшся! Так тримати";
- "Дуже круто виглядаєте";
- "Тепер худа легенда";
- "Андрій аж помолодшав, красень".