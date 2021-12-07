На днях Верка Сердючка, в образе которой Андрей Данилко выходит на сцену, выпустила англоязычный хит Wild Christmas. Судя по всему, с ним артист уже покоряет новогодние огоньки. Он сфотографировался с Лаймой Вайкуле за кулисами концерта во Дворце "Украина". Однако на этот раз звезда восхитил фанов не ярким образом, а впечатляющим похудением.

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В кадре Андрей Данилко позировал в любимом черном – трендовых брюках джогерах, футболке оверсайз, кроссовках, кепке и классическом пальто. Даже в таком объемном аутфите невозможно не заметить, что шоумен заметно похудел. Кажется, вместе с лишними килограммами он сбросил и несколько лет.



Андрей Данилко с Лаймой Вайкуле / Фото с инстаграма шоумена

Напомним, в феврале прошлого года Андрей Данилко признался Славе Демину, что имеет проблемы со здоровьем, из-за которых очень поправился. Он подчеркивал, что его "плохой вид" не связан с перееданием или выпивкой.

Реакция сети на новое фото Данилко

Свежее фото Андрея Данилко вызвало шквал восторга в сети. Даже телезвезда Леся Никитюк не удержалась, чтобы не прокомментировать замечательный вид шоумена. "Красивый такой", – написала ведущая. Ее коммент оценили 246 лайками и "набросали" других комплиментов: