Днями Вєрка Сердючка, в образі якої Андрій Данилко виходить на сцену, випустила англомовний хіт Wild Christmas. Судячи з усього, з ним артист уже підкорює новорічні вогники. Він сфотографувався з Лаймою Вайкуле за лаштунками концерту в Палаці "Україна". Однак цього разу зірка захопив фанів не яскравим образом, а вражаючим схудненням.

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У кадрі Андрій Данилко позував в улюбленому чорному – трендових штанах джогерах, футболці оверсайз, кросівках, кепці та класичному пальті. Навіть у такому об'ємному аутфіті неможливо не помітити, що шоумен помітно схуд. Здається, разом з зайвими кілограмами він скинув і кілька років.

Андрій Данилко з Лаймою Вайкуле / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, у лютому минулого року Андрій Данилко зізнався Славі Дьоміну, що має проблеми зі здоров'ям, через які дуже погладшав. Він наголошував, що його "поганий вигляд" не пов'язаний з переїданням чи випивкою.

Реакція мережі на нове фото Данилка

Свіже фото Андрія Данилка викликало шквал захвату в мережі. Навіть телезірка Леся Нікітюк не втрималась, щоб не прокоментувати чудовий вигляд шоумена. "Красивий такий", – написала ведуча. Її комент оцінили 246 лайками й "накидали" інших компліментів: