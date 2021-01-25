Краще почуваюся: Маша Єфросиніна зізналась, чому не вживає м'ясо
Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно розповіла, що виключила зі свого раціону м'ясо. Зірка пояснила, чому вирішила саме так.
Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна завжди стежить за своєю фігурою, а тому веде здоровий спосіб життя й слідкує за харчуванням. Днями зірка розповіла в сторіс на сторінці в інстаграмі, чому відмовилась від м'яса.
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Чому Маша Єфросиніна відмовилась від м'яса
Телезірка вирішила поспілкуватися з шанувальниками в інстаграм-сторіс. Вона запропонувала прихильникам писати їй факт про себе, натомість вона мала відповісти, правда це, чи брехня.
Один з підписників написав, що Маша Єфросиніна не їсть м'ясо. Й вона зізналась, що це правда. Зірка зазначила, що вона тільки вкрай рідко може дозволити собі м'ясо птиці.
Мені все більше і більше стала взагалі подобатися відсутність тваринних білків в щоденному споживанні. Я так краще себе почуваю,
– пояснила Маша Єфросиніна.
Телеведуча також розповіла, що коли вона хворіла на коронавірус, то була на легкому рослинному харчуванні, адже організм більшого і не вимагав. Також зірка пила багато води.
За словами Маші Єфросиніної, після того, як пройшло 14 днів її ізоляції, чудовий стан шкіри обличчя вразив зірку.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграм-сторіс
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