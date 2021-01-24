Відома ведуча та мама двох дітей Маша Єфросиніна зізналась, що на початку телекар'єри лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Через ранні підйоми та відсутність повноцінного сну вона могла ніколи не завагітніти.

Маша Єфросиніна у шлюбі з бізнесменом Тимуром Хромаєвим народила двох дітей – доньку Нану, якій зараз 16 років, та сина Олександра, якому 6 років. Проте майже 20 років тому зірку запевняли, що вона не зможе завагітніти та пізнати щастя материнства. Цей факт, відомий підписникам, ведуча підтвердила в інстаграм-сторіс.

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Маша Єфросиніна про діагноз безпліддя

Відомо, що ще під час навчання в Київському університеті імені Тараса Шевченка Маша Єфросиніна дебютувала на екранах. У 20 років вона стала ведучою ранкової програми "Підйом" на "Новому каналі".

Тоді студентка мала виснажливий графік: щодня прокидалась о 4:30 ранку, спала по 3 – 4 години та закінчувала престижний виш. Це позначилось на її здоров'ї. За три роки шаленого ритму життя лікарі поставили ведучій "Підйому" діагноз безпліддя.

Мені було 22 роки. Мій цикл повністю зник на півтора року від такого ритму життя. Я набрала свої перші 10 кілограмів. І отримала вирок, що навряд чи коли-небудь завагітнію,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Жодних інших деталей знаменитість розкривати не стала. Додамо, що первістка доньку Нану вона народила за рік після одруження з чоловіком Тимуром. Тоді Єфросиніній було 24 роки.



Маша Єфросиніна про діагноз безпліддя / Фото з інстаграму