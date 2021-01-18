Популярна американська співачка Кеті Перрі здивувала заявою. Зірка розповіла, що на 95% готова повністю стати веганкою.

Кеті Перрі вирішила стати веганкою

Популярна американська виконавиця й зіркова матуся Кеті Перрі нещодавно здивувала прихильників заявою. На офіційній сторінці в твітері співачка зізналась, що майже готова стати веганкою.

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Після перших пологів Кеті Перрі вирішила переглянути свій раціон та харчові звички. Знаменитість написала, що готова стати веганкою. Вона зазначила, що компанію складе її пудель Наггет.

Я на 95 відсотків готова стати 100-відсотковим веганом... Мій собака Наггет проходить зі мною цей шлях останні чотири місяці. Помоліться за нас, добре?

– написала Кеті Перрі у твітері.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ️ — KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021

Реакція шанувальників

Кількість підписників Кеті Перрі у твітері налічує близько 100 мільйонів. Вони відреагували на допис співачки по-різному. Дехто поділився своєю історією шляху до вегетаріанства та веганства. Інші засудили Кеті перрі за те, що вона залучила до цього свого собаку.

"Думаю про те, щоб стати веганом теж, але іноді це складно через погляди людей",

"Кеті, собаки не можуть бути веганами, це є в їхній природі та генетиці",

"Я пишаюсь тобою!",

"Сподаваюся, що Наггет долучився до тебе тільки задля емоційної підтримки. Собаки не можуть бути веганами",

"Кеті, люблю тебе, але жорстоко залучати до веганства собаку".

Зазначимо, що доволі багато зірок притримуються веганської дієти. Зокрема, Наталі Портман, Майк Тайсон, Тобі Магвайр, Алісія Сільверстоун, Еллер Дедженерес та багато інших.