Лучше себя чувствую: Маша Ефросинина призналась, почему не употребляет мясо
Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно рассказала, что исключила из своего рациона мясо. Звезда объяснила, почему решила именно так.
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина всегда следит за своей фигурой, а потому ведет здоровый образ жизни и следит за питанием. На днях звезда рассказала в сторис на странице в инстаграме, почему отказалась от мяса.
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Почему Маша Ефросинина отказалась от мяса
Телезвезда решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сторис. Она предложила поклонникам писать ей факты о себе, вместо этого она должна была ответить, правда это, или ложь.
Один из подписчиков написал, что Маша Ефросинина не ест мясо. И она призналась, что это правда. Звезда отметила, что она только крайне редко может позволить себе мясо птицы.
Мне все больше и больше стало вообще нравиться отсутствие животных белков в ежедневном потреблении. Я так лучше себя чувствую,
– пояснила Маша Ефросинина.
Телеведущая также рассказала, что когда она болела коронавирусом, то была на легком растительном питании, ведь организм большего и не требовал. Также Звезда пила много воды.
По словам Маши Ефросининой, после того, как прошло 14 дней ее изоляции, великолепное состояние кожи лица поразило звезду.
Маша Ефросинина / Фото из инстаграм-сторис
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