Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно рассказала, что исключила из своего рациона мясо. Звезда объяснила, почему решила именно так.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина всегда следит за своей фигурой, а потому ведет здоровый образ жизни и следит за питанием. На днях звезда рассказала в сторис на странице в инстаграме, почему отказалась от мяса.

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Почему Маша Ефросинина отказалась от мяса

Телезвезда решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сторис. Она предложила поклонникам писать ей факты о себе, вместо этого она должна была ответить, правда это, или ложь.

Один из подписчиков написал, что Маша Ефросинина не ест мясо. И она призналась, что это правда. Звезда отметила, что она только крайне редко может позволить себе мясо птицы.

Мне все больше и больше стало вообще нравиться отсутствие животных белков в ежедневном потреблении. Я так лучше себя чувствую,

– пояснила Маша Ефросинина.

Телеведущая также рассказала, что когда она болела коронавирусом, то была на легком растительном питании, ведь организм большего и не требовал. Также Звезда пила много воды.

По словам Маши Ефросининой, после того, как прошло 14 дней ее изоляции, великолепное состояние кожи лица поразило звезду.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграм-сторис

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