В начале войны из России уехали несколько топовых артистов, которые не побоялись пойти против режима – Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Иван Ургант, Земфира и другие. Тогда как Филипп Киркоров – остался и делал вид, что ничего не происходит. Он бросил всех своих украинских друзей – не только Полякову и Остапчука, но и Андрея Данилко.

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Андрей Данилко о Киркорове и молчащих русских звездах

По словам шоумена, он особо не ожидал каких-либо звонков от друзей из России, в частности от Филиппа Киркорова. По мнению звезды, ему, как и другим, нечего сказать.

Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пусть молчит, чем как Басков… Сильных очень мало. Конечно, все боятся, это чистый страх,

– объяснил Андрей Данилко.

Он убежден, что Киркоров и другие игнорируют войну в Украине не потому, что им безразлично, а потому, что боятся перейти дорогу Путину и потерять роскошную жизнь, к которой они привыкли.

"Артисты очень зависимы от концертов, корпоративов. У меня есть какая-то финансовая подушка, и я могу сказать Russia goodbye , а они так не могут. Потому что так, как они привыкли жить, это большие деньги", – считает Данилко.

Более того, он добавил, что никогда не принадлежал к тусовке российских артистов. Среди них скромный Данилко чувствовал себя чужим, не в своей тарелке.