Кожна з нас – перша леді, – Олена Зеленська виступила на щорічній конференції послів України
Джерело:ОП
Перша леді України взяла участь у конференції послів України. Вона виступила на заході з промовою, де висловилась про успіхи української дипломатії.
21 грудня відбулась конференція послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Дружина президента Володимира Зеленського виступила з вітальним словом. У ньому вона зауважила, що дипломатичний корпус – це потужний інструмент зв'язку України зі світом.
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Олена Зеленська на конференції послів
Олена Зеленська наголосила, що цього року в української дипломатії було багато яскравих моментів, серед яких – Київський саміт перших леді та джентльменів. Перша леді підкреслила, що пишається бути його ініціаторкою.
"У серпні ми приймали в Києві дружин та чоловіків керівників і керівниць різних країн світу. І написали нову, українську сторінку в історії дипломатії м’якої сили, бо це виявився перший такий захід у світі. Наше завдання на наступний рік – вивести саміт перших леді та джентльменів на провідні міжнародні майданчики, залучити якомога більше учасників та експертів світового масштабу", – сказала Олена Зеленська.
Дружина президента додала, що цього року було запущено безліч україномовних аудіогідів, дебютували інші проукраїнські проєкти. Тепер вона хоче зайнятися новим – розповсюджувати українську книжку у світових музеях чи бібліотеках.
Олена Зеленська на конференції: дивіться відео
Олена Зеленська на конференції: дивіться відео
Зустріч з подружжями послів
Перша леді провела окрему зустріч з подружжями українських послів. Вона наголосила, наскільки важливою є праця в тандемі.
В інавгураційній промові мого чоловіка була фраза, яку запам’ятали: "Кожен із нас – Президент". Хочу її використати по-новому. І сказати вам усім: "Кожна з нас – перша леді". Ви представляєте нашу країну за кордоном, будуєте її імідж. Я особисто знайома з багатьма з вас і вдячна за ту допомогу, яку отримую від вас у візитах,
– поділилась вона.
Олена Зеленська розповіла також про проєкти, які здійснилися чи ще плануються: реформу шкільного харчування, впровадження безбар’єрного середовища, боротьбу з домашнім насильством та багато інших.