Нагадаємо, що минулого року загинув поет Гліб Бабич, який писав хіти для Kozak System. У пам'ять про друга музиканти з гурту випустили нову пісню на його слова.

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Тепер Kozak System розчулили відео зі свого концерту, куди прийшла 91-річна бабуся. На відео вона зізналася, що з нетерпінням чекала їх виступу. Крім того, бабуся закликала українців не втрачати радість у серці попри складні часи.

Я не могла дочекатися тієї хвилиночки, щоб вас побачити! Людині стільки прожити, хоч і горе має, але радість на серці має бути, щоб на нашій землі ми були щасливі. Бажаю жити вам ще більше, як є,

– звернулася вона до учасників гурту.

Шанувальників гурту зворушили та розчулили слова бабусі. Вони зазначили, що пані сказала дуже влучно:

"Бабусі здоров'я, Україні – перемоги! Вам, хлопці, дяка за добру справу, що ви робите".

"До сліз! Дякую за її любов і благословення!"

"О це так! Жіночці 91 рік, і вона ще досі при розумі, а деяким і в 30 чи 40 його бракує, і ще досі чекають "русскій мір".

"Хоч і горе, але радість должна бути" – це мудрі слова. Моя бабуся так говорила".

"Яка бабуся… Хай здійсняться її побажання".

"Боже, як же це мило і цінно".

"Чудесна бабуся, многая літ".

Мережу також підкорило відео, зроблене під час виступу, в якому соліст Kozak System Іван Леньо виконує пісню "Біля тополі", а бабуся сидячи поруч, тримає мікрофон.

Нагадаємо, Іван Леньо після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони Києва. Наразі гурт KOZAK SYSTEM влаштовує благодійні концерти по всій Україні та за кордоном. Раніше 24 Каналу він розповів, чому повернувся до музичного фронту.