Напомним, что в прошлом году погиб поэт Глеб Бабич, писавший хиты для Kozak System. В память о друге музыканты из группы выпустили новую песню по его словам.

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Теперь Kozak System умилили видео со своего концерта, куда пришла 91-летняя бабушка. На видео она призналась, что с нетерпением ждала их выступления. Кроме того, бабушка призвала украинцев не терять радость в сердце, несмотря на сложные времена.

Я не могла дождаться минуточки, чтобы вас увидеть! Человеку столько прожить, хоть и горе, но радость на сердце должна быть, чтобы на нашей земле мы были счастливы. Желаю жить вам еще больше, чем есть,

– обратилась она к участникам группы.

Поклонников группы тронули и растрогали слова бабушки. Они отметили, что она сказала очень метко:

"Бабушки здоровья, Украине – победы! Вам, ребята, спасибо за доброе дело, что вы делаете".

"До слез! Спасибо за ее любовь и благословение!"

"О это так! Женщине 91 год, и она еще до сих пор при уме, а некоторым и в 30 или 40 его не хватает, и до сих пор ждут "русский мир".

"Хотя и горе, но радость должна быть" – это мудрые слова. Моя бабушка так говорила.

"Какая бабушка… Пусть исполнятся ее пожелания".

"Боже, как же это мило и ценно".

"Великолепная бабушка, много лет".

Сеть также покорила видео, сделанное во время выступления, в котором солист Kozak System Иван Леньо исполняет песню "У тополя", а бабушка сидя рядом, держит микрофон.

Напомним, Иван Леньо после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны Киева. В настоящее время группа KOZAK SYSTEM устраивает благотворительные концерты по всей Украине и за рубежом. Ранее 24 Канала он рассказал, почему вернулся к музыкальному фронта.