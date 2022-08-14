Лідер гурту KOZAK SYSTEM в ефірі 24 каналу розповів, як і чому повернувся до музичного фронту.

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За його словами, наприкінці третього місяця великої війни виконавець вирішив відновити благодійну діяльність через музику. Саме тоді частина його бойового підрозділу поїхала на передову, частину – залишили в резерві.

Я залишився чекати. Оскільки я не бачив хлопців з KOZAK SYSTEM усі ці три місяці війни, ми вирішили зустрітись. Зрозуміли, що скучили за музикою. Й домовились зіграти один пробний благодійний концерт,

– розповів Іван.

Українці подорослішали

Однак зізнався, що тоді не дуже розумів, який має бути формат, оскільки війна змінила усе. Він був не готовий до таких заходів, але хлопці наполягли.

"За цей час я побачив, що український народ змужнів та подорослішав. Він усвідомив, наскільки важливо мати свою незалежну батьківщину, мову, своє обійстя. І наскільки російська імперія підла й готова вбивати та ґвалтувати", – додав Леньо.

Саме ця громадська позиція збіглася із піснями гурту та його виконавцями. Вже після цього лідер KOZAK SYSTEM зрозумів його справжню мету у цій війні.

"Ці концерти приносять не лише заряд енергії, але й буквальний результат. Ми ставимо скриньку, щоб кожен міг поділитися й допомогти ЗСУ", – додав він.

Іван Леньо лідер KOZAK SYSTEM Якщо цю війну ведуть в мілітарному плані Збройні Сили, то залишається ще багато фронтів, на якому кожен українець може себе знайти. Цю війну потрібно виграти тотально, щоб знищити ворога. Не вмієш воювати – працюй на інших фронтах.

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