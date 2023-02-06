Участь у вокальному шоу принесла артистові популярність. Тепер він продовжує популяризувати українську музику.
Не пропустіть Переможці Греммі-2023: чи отримала нагороду українка Таня Муіньо
KOZAK SIROMAHA випустив кліп на пісню "Засвіт встали козаченьки"
Авторство цієї пісні приписують полтавській піснярці Марусі Чурай. Вірші, які лягли в основу музичного твору, оспівують мужність та звитягу українських воїнів, які їдуть боронити рідну землю від загарбницьких рук ворога. Як і понад 3 століття тому, "Засвіт встали козаченьки" сьогодні — рефлексія на актуальні події в Україні.
Ця пісня має велику силу та настанови на подальше життя. Жінка – символ краси, добробуту. Берегиня. Якщо миру немає в родині, його ні буде ніде: мати має прийняти доньку, але ж і дівчина має поважати матір. Егоїзму в наших родинах немає місця. Кожен має робити свою справу в любові, віддано. Господь воздасть,
– прокоментував KOZAK SIROMAHA.
KOZAK SIROMAHA – "Засвіт встали козаченьки": дивіться відео онлайн
Прем'єри від українських артистів: останні новини
- В "Антитіл" відбулася перша за час повномасштабного вторгнення повноцінна прем'єра. "Фортеця Бахмут" – це присвята стійкості й подвигу українського народу, військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії Росії. Військові, яким Тарас Тополя давав слухати цей цю пісню перед релізом, просили випускати її якомога швидше, бо вона потрібна саме зараз.
- За місяць до прем’єри анімаційної стрічки "Мавка. Лісова пісня", її творці презентували основний трейлер із романтичним саундтреком "Мова Вітру" у виконанні Христини Соловій.