Участь у вокальному шоу принесла артистові популярність. Тепер він продовжує популяризувати українську музику.

Не пропустіть Переможці Греммі-2023: чи отримала нагороду українка Таня Муіньо

KOZAK SIROMAHA випустив кліп на пісню "Засвіт встали козаченьки"

Авторство цієї пісні приписують полтавській піснярці Марусі Чурай. Вірші, які лягли в основу музичного твору, оспівують мужність та звитягу українських воїнів, які їдуть боронити рідну землю від загарбницьких рук ворога. Як і понад 3 століття тому, "Засвіт встали козаченьки" сьогодні — рефлексія на актуальні події в Україні.