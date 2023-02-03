"Антитіла" пів року брали участь у бойових діях, стояли на захисті України, допомагали рятувати життя українським військовим. У вересні музиканти повернулися до творчості, але не забувають про наших захисників, постійно їздять з допомогою на передову. А першу за рік війни пісню присвятили титанам, які борються з ворогом у найгарячішій точці української землі – місті Бахмут.

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"Фортеця Бахмут" – присвята стійкості українського народу

Цією композицією музиканти прагнуть посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили – місто Бахмут. Трек має допомагати українському народу проходити складні випробування і приймати важкі рішення в необхідний для держави час.

Лірику композиції створили за добу. Мелодію та гармонію солдат і музикант гурту Сергій Вусик написав давно. Вони чекали свого часу і були доповнені аранжуваннями й рисами, які "Антитіла" отримали на війні.

"Фортеця Бахмут" – це присвята стійкості й подвигу українського народу, військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії Росії. Військові, яким Тарас Тополя давав слухати цей цю пісню перед релізом, просили випускати її якомога швидше, бо вона потрібна саме зараз.

Ми, як музиканти, розуміли, що потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти й не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас. Розуміли, що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам – майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки й робити все, що від тебе залежить у найкращому вигляді. Так сталося, що подібних ситуацій і ми пережили достатньо, тому, як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні,

– поділився Тарас Тополя.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

У лірик-відео до пісні показали кадри зруйнованого Бахмута, які музиканти гурту та їхні друзі зняли кілька днів тому. А вже 10 лютого "Антитіла" презентують кліп, зйомки якого відбувалися й на передовій.

Підтримати ЗСУ і діяльність благодійного фонду "Антитіла" можна за посиланням.

"Антитіла" вирушають у міжнародний тур

У лютому 2023 року з метою популяризації української музики, знайомства з героїчною боротьбою України через проведення музичних заходів "Антитіла" вирушають у міжнародний тур. 26 лютого відбудеться перший концерт у Лондоні. Згодом музиканти відвідають ще кілька країн на різних континентах. Всі деталі на офіційному сайті колективу.