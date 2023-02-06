Участие в вокальном шоу принесло артисту популярность. Теперь он продолжает популяризировать украинскую музыку.

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KOZAK SIROMAHA выпустил клип на песню "Засвет встали козаченьки"

Авторство этой песни приписывают полтавской песеннице Марусе Чурай. Стихи, которые легли в основу музыкального произведения, воспевают мужество и победы украинских воинов, которые едут защищать родную землю от захватнических рук врага. Как и более 3 веков назад, "Засвет встали козаченьки" сегодня – рефлексия на актуальные события в Украине.