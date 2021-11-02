У костюмі вакцини: Кеті Перрі здивувала актуальним образом у Геловін

Американська співачка Кеті Перрі, на відміну від інших зірок, обрала символічний та дуже актуальний костюм до Геловін. Поки інші приміряли образи сексуальних героїнь фільмів, вона не посоромилась одягнути кумедний костюма шприца з вакциною.

37-річна співачка Кеті Перрі влаштувала фотосесію з Орландом Блумом, який своєю чергою одягнув костюма лікаря – на ньому був блакитний медичний костюм, шапочка, білий халат, а також захисна маска та стетоскоп.

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Кеті Перрі та Орландо Блум в костюмах вакцини та лікаря / Фото з інстаграму співачки

Образ Кеті Перрі до Геловіну

Американська зірка, на яку підписано майже 140 мільйонів користувачів інстаграму, своїм парним образом з чоловіком закликала усіх берегти себе та вакцинуватись. Її костюм у формі великого шприца з голкою потішив багатьох фанатів, які як похвалили її за позицію, так і розкритикували.



Кеті Перрі та Орландо Блум закликали усіх вакцинуватись / Фото з інстаграму співачки

"Бережіть себе, друзі", – підписала знімки Кеті, водночас як Орландо у своєму інстаграмі доречно пожартував: ""Я вакцинував дівчину, і мені це сподобалося".

Які зірки ще закликають вакцинуватись

Прима-балерина Катерина Кухар закликала українців вакцинуватись в ексклюзивному відео для 24 каналу. Вона попросила не нехтувати власним здоров'ям та самопочуттям рідних.



До заохочення вакцинації долучився продюсер та ведучий Ігор Кондратюк. Чоловік показав власне фото з лікарні під кисневою маскою, яке він зробив ще навесні, коли був хворим.



Одніми з тих, хто часто наголошують на необхідності вакцинації, є Майлі Сайрус, Дженніфер Еністон, Шерон Стоун.