Ексклюзивно для 24 каналу зірка зняла відео, в якому висловила свою позицію щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

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Катерина Кухар закликала вакцинуватися

Повертаючись додому, прима-балерина бачила чимало машин швидкої допомоги. Вони невпинно їздять не лише Києвом, а й іншими містами. Медики роблять все можливе для того, щоб врятувати інфікованих, але насамперед ми самі маємо подбати про себе та рідних.

"Їхала сьогодні з балетного коледжу додому й задумалася над тим, що такої великої кількості швидких допомог я вже давно не бачила. Розумію, що зараз всі хворіють, дуже складний період для всіх: дітей, батьків, викладачів, артистів. Абсолютно для всіх", – зазначила Кухар.

Хочу побажати доброго настрою, міцного імунітету. Бережіть себе і вакцинуйтеся! Вакцинуватися необхідно для того, щоб ми всі продовжували жити звичним життям. Щоб артисти продовжували давати концерти, спектаклі й ділитися з вами – улюбленими глядачами емоціями, настроєю, творчістю. Бережіть себе!

– закликала Катерина.

Катерина Кухар закликала вакцинуватися: дивіться відео онлайн

Актуальна статистика захворюваності та вакцинації

2 листопада в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Від ускладнень за добу померли 700 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 2 955 693 людей. Смертоносна інфекція забрала життя 68 727 хворих.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 10 453 650 людей, дві дози – 7 515 248 людей.

Загалом проведено 17 968 898 щеплень. МОЗ наголосили, що 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.