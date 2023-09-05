Жінка публічно висвітлила цю історію, оскільки нарешті перестала боятись. Деякі українські зірки відреагували на заяву Валентини, а деякі – ні. Про них читайте далі.

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Як українські зірки відреагували на заяву Валентини Марініної

Ексдружина відомого українського актора заявила, що він застосовував до неї усі види насильства. У коментарях під відвертим дописом жінки підписники та інші користувачі висловили їй слова вдячності та підтримки за те, що вона наважилася на сміливий крок і своїм прикладом показала, що не потрібно мовчати, коли йде мова про насилля.

Українські знаменитості також підтримали танцівницю. Зокрема, репост допису Валентини зробили акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, журналістка Анастасія Лугова та інші.



Українські зірки, які підтримали Валентину Марініну / Скриншоти з інстаграм-сторіс Окрім цього, свою підтримку танцівниці висловила актриса Анастасія Ровінська. Вона згадала, що одного разу стала свідком того, як Валентина боялася повертатися додому та тривожно перевіряла телефон в очікуванні повідомлення від чоловіка.

Анастасія Ровінська підтримала Валентину Марініну / Скриншот з інстаграм-сторіс Українські зірки, які підтримали Валентину Марініну / Скриншоти з інстаграм-сторіс