Набирає обертів скандал навколо заяв колишньої дружини Костянтина Войтенка про домашнє насилля. На них відреагував Новий канал, у проєктах якого знімається актор.

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Реакція Нового каналу

Пресслужба каналу повідомила, що для них важлива тема боротьби з домашнім насильством. Але їхньої офіційної реакції немає тому, що факт насильства наразі не доведений.

Для Нового каналу тема протидії домашньому насильству – одна з найважливіших. І в нашому контенті, і в соціальних кампаніях, і в політиці каналу як роботодавця. Якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведений – офіційна реакція каналу буде невідкладною,

– прокоментувала пресслужба.

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