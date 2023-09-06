Набирає обертів скандал навколо заяв колишньої дружини Костянтина Войтенка про домашнє насилля. На них відреагував Новий канал, у проєктах якого знімається актор.
До теми Він ще й зрадник, – ексдружина Костянтина Войтенка шокувала історіями від інших дівчат
Реакція Нового каналу
Пресслужба каналу повідомила, що для них важлива тема боротьби з домашнім насильством. Але їхньої офіційної реакції немає тому, що факт насильства наразі не доведений.
Для Нового каналу тема протидії домашньому насильству – одна з найважливіших. І в нашому контенті, і в соціальних кампаніях, і в політиці каналу як роботодавця. Якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведений – офіційна реакція каналу буде невідкладною,
– прокоментувала пресслужба.
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі
- Через рік після розлучення колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла про випадок побиття та інші ситуації психологічного насилля, які призвели до травм.
- "Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі", – писала танцівниця.
- Пізніше Валентина почала отримувати повідомлення від колег та підписниць про те, що Костянтин – зрадник. За словами дівчат, він натякав їм на інтимні стосунки й мало не домагався.
- Танцівницю Валентину Марініну підтримав український шоубізнес – акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, Маша Єфросиніна, Олена Світлицька, Аліна Шаманська, Тарас Цимбалюк та інші.