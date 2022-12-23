Трек "Світло" написав фронтмен Міша Крупін під впливом останніх подій в Україні – відключень світла та російських обстрілів. Він зізнався, що з 24 лютого релізів не було, бо вагався, чи на часі творчість гурту "Корупція", але фани дали зрозуміти, що їхню музику чекають.

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Гурт "Корупція" випустив перший україномовний трек "Світло" без Бардаша

Позиція наша чітка. Зараз активно працюємо з лейблом Papa Music над новим україномовним матеріалом. Творчість групи була завжди про актуальне у суспільстві. Кожна пісня – життя. Так і цього разу народилася пісня про те, що хвилює зараз усіх українців. Часи блекауту в країні та перемога,

– прокоментував Міша Крупін.

Відео на пісню "Світло" зняв режисер Олександр Шапоринський. Цікаво, що під час роботи над відео знеструмили цілий мікрорайон, де тривав запис, тому команді довелося допрацьовувати на генераторах. Однак неспроста Міша Крупін співає: "Зникає струм, зникає світло. Хто грає в цю гру, програє непомітно".

Корупція – Світло: дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, ще донедавна продюсером гурту "Корупція" був одіозний Юрій Бардаш, який перебрався в Москву. Одразу після заяв про "один русскій народ" Міша Крупін послав його куди подалі: "Мені це боляче. Я відчуваю, що нас просто покинули. Ми ще відмиватимемося від цього. Йдеш – ну й п**дуй".

Цікаво, що, за словами фронтмена "Корупції" до 24 лютого Бардаш не був фанатом Росії й не збирався туди переїжджати. Крупін каже, що спочатку він навіть збирав на тепловізор своєму тестю, який пішов у ЗСУ добровольцем, а потім вилізла "вата в голові". Сам же співак волонтерить – збирає на автівки на фронт, їздить по шпиталях і частинах з концертами.