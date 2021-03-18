Зірка американського ситкому "Друзі" Кортні Кокс вже понад сім років зустрічається з музикантом Джонні Макдейдом. Пара не ділиться деталями стосунків з пресою та рідко показує спільні фото. Однак з нагоди Дня Святого Патріка акторка оприлюднила нові зворушливі кадри з коханим.

56-річна Кортні Кокс публічно привітала бойфренда з найбільшим ірландським національним святом – Днем Святого Патріка. У липні минулого року актриса розповідала, що через пандемію коронавірусу вони не бачилися з березня, тому влаштовували побачення по Zoom: він – з Лондона, вона – з Лос-Анджелеса. Невідомо, чи відбулася довгоочікувана зустріч закоханих, однак зараз вони також переживають розлуку.

Цікаво Алекс Родрігес прилетів до Джей Ло на зйомки фільму, аби врятувати стосунки

"З Днем Святого Патріка! Я сумую за своїм улюбленим ірландцем та родиною. Я люблю тебе", – чуттєво написала Кортні Кокс.

Рідкісні фото Кортні Кокс з бойфрендом

Зворушливий допис зірка "Друзів" доповнила романтичними світлинами з 44-річним коханим зі спільних подорожей та світських заходів. На одній з них Кортні Кокс пригорнулась до Джонні Макдейда, а той зробив миле селфі. На іншому кадрі музикант позував у затишній вітальні вже сам. Схоже, це фото чоловік надіслав акторці під час розлуки на карантині.



Кортні Кокс з бойфрендом / Фото Instagram / @courteneycoxofficial



Бойфренд Кортні Кокс / Фото Instagram / @courteneycoxofficial

Кортні Кокс насмілилася поділитися не лише дуже особистими фотографіями з коханим, а й показати 10-мільйонній аудиторії його родину з Ірландії. На фото Джонні Макдейд позує справа поряд з рідними і близькими. Судячи з підпису, за понад сім років стосунків з музикантом акторка встигла зблизитися з його сім'єю, адже запевнила, що сумує за ними.



Родина бойфренда Кортні Кокс / Фото Instagram / @courteneycoxofficial

Додамо, Кейт Міддлтон та принц Вільям також привітали громадськість з Днем Святого Патріка. Королівське подружжя записало відео разом зі світовими лідерами.