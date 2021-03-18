Звезда американского ситкома "Друзья" Кортни Кокс уже более семи лет встречается с музыкантом Джонни Макдейдом. Пара не делится деталями отношений с прессой и редко показывает совместные фото. Однако по случаю Дня Святого Патрика актриса обнародовала новые трогательные кадры с любимым.

56-летняя Кортни Кокс публично поздравила бойфренда с самым большим ирландским национальным праздником – Днем Святого Патрика. В июле прошлого года актриса рассказывала, что из-за пандемии коронавируса они не виделись с марта, поэтому устраивали свидания по Zoom: он – из Лондона, она – из Лос-Анджелеса. Неизвестно, состоялась ли долгожданная встреча влюбленных, однако сейчас они также переживают разлуку.

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"С Днем Святого Патрика! Я скучаю по своему любимому ирландцу и семье. Я люблю тебя", – чувственно написала Кортни Кокс.

Редкие фото Кортни Кокс с бойфрендом

Трогательное сообщение звезда "Друзей" дополнила романтическими фотографиями с 44-летним возлюбленным из совместных путешествий и светских мероприятий. На одной из них Кортни Кокс прижалась к Джонни Макдейду, а тот сделал милое селфи. На другом кадре музыкант позировал в уютной гостиной уже сам. Похоже, это фото мужчина прислал актрисе во время разлуки на карантине.



Кортни Кокс с бойфрендом / Фото Instagram / @courteneycoxofficial

Бойфренд Кортни Кокс / Фото Instagram / @courteneycoxofficial

Кортни Кокс осмелилась поделиться не только очень личными фотографиями с любимым, но и показать 10-миллионной аудитории его семью из Ирландии. На фото Джонни Макдейд позирует справа рядом с родными и близкими. Судя по подписи, более чем за семь лет отношений с музыкантом актриса успела сблизиться с его семьей, ведь заверила, что скучает по ним.

Семья бойфренда Кортни Кокс / Фото Instagram / @courteneycoxofficial

Добавим, Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили общественность с Днем Святого Патрика. Королевская чета записала видео вместе с мировыми лидерами.