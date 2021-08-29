Знаменита німецька супермодель Гайді Клум прилетіла до Венеції. Вона вийшла у світ разом з 17-річною донькою Лені та чоловіком Томом Каулітцем.

До слова Гайді Клум святкує річницю весілля в Італії: там вона вийшла заміж 2 роки тому

Сім'я прибула на вечірку, яку організував італійський модний будинок Dolce&Gabbana. У закладі Palazzo Ducale відбулась виставка творів високого ювелірного мистецтва.

Образи сім'ї Гайді Клум

Чоловік та донька німецької моделі повністю вписалися в атмосферу вечірки. Том Каулітц позував перед камерою в помаранчевому атласному костюмі, який поєднав з чорним взуттям з блискітками.



Гайді Клум з чоловіком / Фото з інстаграму Гайді Клум

Донька Гайді Клум Лені, яка вже спробувала себе у ролі моделі, позувала в блискучій сріблястій мінісукні на тонких бретелях. Вбрання було повністю вкрите камінням. Дівчина поєднала його з босоніжками, волосся вклала ніжними хвильками та зробила легкий макіяж.



Гайді Клум з донькою / Фото з інстаграму Гайді Клум

Схожу сукню обрала сама Гайді Клум. Її плаття відрізнялося тим, що було довгим та обтислим, без бретелей, а також з відвертим декольте. Без перебільшень можна сказати, що зіркова матуся з донькою "сяяли" на світському заході.

Знаменитість доповнила образ сережками-підвісками та вишуканим кольє. Вона вклала волосся пишними локонами, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Зірка нафарбувала очі чорними тінями в стилі smokey eyes та підкреслила губи рожевою помадою.



Гайді Клум / Фото з інстаграму Гайді Клум



Гайді Клум / Фото з інстаграму Гайді Клум