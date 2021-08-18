Про подолання аерофобії музикант гурту Blink-182 повідомив у своєму інстаграмі. Він залишив романтичний знімок, де тримає на руках свою кохану на тлі приватного літака.
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"З тобою можливо все", – підписав фото Тревіс, а Кортні у коментарях відповіла: "Все і вся з тобою".
Тревіс Баркер і Кортні Кардашян біля літака / Фото з інстаграму музиканта
Що сталось з Тревісом Баркером у 2008-му
13 років тому музикант потрапив в авіакатастрофу, в результаті якої загинули чотири людини. Серед них були 2 пілоти, помічник Тревіса та охоронець. Сам барабанщик і його друг, діджей Адам Гольдштейн, залишилися в живих, але через кілька місяців Адам помер через передозування наркотиками.
Щодо Тревіса, то він отримав опіки третього ступеня – 65% тіла були ушкодженими. Він провів в лікарні декілька місяців, перенісши 16 операцій. У 2021 році Баркер розповів Men's Health про те, як боровся із посттравматичним стресовим розладом і почуттям провини за те, що єдиний вижив.
"Я був просто чорним… Я не міг йти вулицею. Якщо я бачив літак в небі, я був впевнений, що він впаде, і просто не хотів його бачити", – розповідав чоловік.
Реакція мережі
Підписники інстаграм-профілю музиканта зраділи за нього, знаючи про його важке минуле, та назвали це надзвичайно сміливим вчинком:
- "Любов перемає все";
- "Я зараз заплачу";
- "Тревісе! Це неймовірно! Я так радий за тебе!";
- "Я так пишаюсь і щасливий за тебе, мій друже!";
- "Ти літав? Це наркотик – сподіваюсь, все гаразд, чувак";
- "Це велике досягнення. Так радий за тебе, Тревісе";
- "Любов лікує";
- "Справжня любов перемагає все";
- Така щаслива за тебе, Трев!";
- "Я не можу повірити, що ти сів на літак! Так пишаюсь тобою! Кортні, ти зробила щось неймовірне!";
- "Це неймовірно. Продовжуй у цьому ж дусі. Це так надихає";
- "О так! Подружись знову з небом!"