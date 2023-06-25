Подружжя та їхні рідні дізналися стать дитини в оригінальний спосіб. Нагадаємо, що Кардашян також досить цікаво повідомила чоловіку про вагітність – вийшла під сцену з плакатом.

До теми Мадонна показала прийомних доньок-двійнят у випускних мантіях: рідкісний знімок

Тепер подружжя влаштувало гендер-паті. Тревіс грав на барабанах, а Кортні сиділа у нього на колінах. І коли чоловік дограв мелодію, довкола розлетілося конфеті синього кольору.

Відповідно – подружжя чекає на народження хлопчика. Відео з гендер-паті закохані опублікували в Інстаграмі.

Нагадаємо, що зіркове подружжя має дітей від попередніх шлюбів:

Кортні виховує трьох дітей – 13-річного сина Мейсона, 10-річну доньку Пенелопу та 8-річного сина Рейна. Знаменитість народила їх у шлюбі з бізнесменом Скоттом Дисиком.

Водночас Тревіс Баркер виховує двох дітей від колишньої дружини Шанні Моклер. З ним Кортні Кардашян одружилася рік тому.

До слова, танцівник Максим Чмерковський днями вдруге став татом. Він та його дружина Пета Маргатройд показали малюка. Зіркові батьки опублікували фото сина, де він солодко спить на ліжку, а біля нього табличка з іменем – Ріо Джон Чмерковський.