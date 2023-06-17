У п'ятницю, 16 червня, американський панк-рок гурт Blink-182 дав концерт у Лос-Анджелесі на стадіоні BMO. Просто посеред виступу Кортні Кардашян оголосила, що вони з Тревісом вперше стануть батьками. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".

Дивіться також Одразу з позиції: репер Yarmak довів до сліз відео зустрічі з донькою, до якої приїхав з фронту

Кортні Кардашян вагітна вчетверте

Барабанщик Тревіс Баркер не одразу помітив Кортні з величезним плакатом у VIP-зоні. Її навіть транслювали на екранах стадіону. Один з учасників Blink-182 вигукнув: "У когось народиться дитина". Чоловік був приголомшений, але все ж спустився під сцену, щоб обійняти та поцілувати дружину. Тисячі глядачів у цей час аплодували.

Цікаво, що ця ідея невипадкова. У кліпі гурту Blink-182 на пісню All The Small Things, який вийшов 1999 року, одна з фанаток тримала в руках таку ж табличку з написом "Тревісе, я вагітна". Кортні Кардашян навіть показала це у себе в інстаграм-сторіс.

До речі, як для Кортні Кардашян, так і для Тревіса Баркера це буде четверта дитина: