Кортні Кардашян вчетверте стала мамою, – ЗМІ

44-річна модель Кортні Кардашян та барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер стали батьками. Ця інформація стала відома зі ЗМІ, подружжя поки офіційно не повідомило про народження дитини.

Журналісти з'ясували, що у Кортні Кардашян народився син. Раніше зірку прооперували, щоб врятувати життя дитині.

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Кортні Кардашян стала мамою

Про народження малюка у ЗМІ почали писати 4 листопада. Ймовірно, Кортні стала мамою ще на початку тижня, на Геловін – 31 листопада. Саме тоді в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі помітили чоловіка та сестру Кортні – Тревіса Баркера та Кайлі Дженнер.

Зіркові батьки досі не зробили жодних офіційних заяв.



Кортні Кардашян з чоловіком Тревісом Баркером / Фото з її інстаграму

Цікаво, що за кілька днів до пологів Тревіс публічно заявив, що він і Кортні планували назвати свого сина Роккі 13 Баркер. Також музикант підтверджував, що дата пологів припадає на Геловін.

Як Кортні Кардашян оголосила про вагітність

Модель та світська левиця вагітна від барабанщика Тревіса Баркера, з яким одружилася рік тому. Про вагітність коханому Кортні оголосила в оригінальний спосіб – зробила це на концерті гурту Blink-182, де грає чоловік. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".

Наприкінці червня Кардашян розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Зірка разом з чоловіком влаштувала гендер-паті на барабанах. Коли Баркер дограв мелодію, довкола розлетілося конфеті синього кольору.

Це перша спільна дитина пари. У Кардашян є вже троє дітей від попередніх стосунків зі Скоттом Дісіком. А у 47-річного Баркера двоє дітей і один пасинок від попереднього шлюбу з акторкою Шаною Моаклер.