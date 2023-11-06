Кортні Кардашян вчетверте стала мамою, – ЗМІ

6 листопада 2023, 13:48
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Джерело:

TMZ

44-річна модель Кортні Кардашян та барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер стали батьками. Ця інформація стала відома зі ЗМІ, подружжя поки офіційно не повідомило про народження дитини.

Журналісти з'ясували, що у Кортні Кардашян народився син. Раніше зірку прооперували, щоб врятувати життя дитині.

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Кортні Кардашян стала мамою

Про народження малюка у ЗМІ почали писати 4 листопада. Ймовірно, Кортні стала мамою ще на початку тижня, на Геловін – 31 листопада. Саме тоді в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі помітили чоловіка та сестру Кортні – Тревіса Баркера та Кайлі Дженнер.

Зіркові батьки досі не зробили жодних офіційних заяв.


Кортні Кардашян з чоловіком Тревісом Баркером / Фото з її інстаграму

Цікаво, що за кілька днів до пологів Тревіс публічно заявив, що він і Кортні планували назвати свого сина Роккі 13 Баркер. Також музикант підтверджував, що дата пологів припадає на Геловін.

Довідка! Це перша спільна дитина пари. У Кардашян є вже троє дітей від попередніх стосунків зі Скоттом Дісіком. А у 47-річного Баркера двоє дітей і один пасинок від попереднього шлюбу з акторкою Шаною Моаклер.

Як Кортні Кардашян оголосила про вагітність

  • Модель та світська левиця вагітна від барабанщика Тревіса Баркера, з яким одружилася рік тому. Про вагітність коханому Кортні оголосила в оригінальний спосіб – зробила це на концерті гурту Blink-182, де грає чоловік. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".
  • Наприкінці червня Кардашян розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Зірка разом з чоловіком влаштувала гендер-паті на барабанах. Коли Баркер дограв мелодію, довкола розлетілося конфеті синього кольору.
Автор: Марія Бондар