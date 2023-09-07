Фотомодель опублікувала в інстаграмі чорно-біле фото, яким налякала фанів. 44-річну Кардашян повідомила, що її терміново госпіталізували.
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Зірка розповіла шанувальникам деталі інциденту. Кортні довелося прооперувати. На щастя, лікарі врятувати її майбутню дитину.
“Я буду вічно вдячна лікарям за порятунок життя нашої дитини. Я вдячна своєму чоловікові, який примчав із гастролей, щоб бути поруч. І моїй мамі, яка тримала мене за руку під час усього”, – заявила Кардашян.
На знімку помітно, що коханий, батько дитини Тревіс Баркер вже примчав до зірки. Він ніжно тримав її за руку.
Кортні Кардашян опинилася в лікарні / Фото з її інстаграму
Модель додала, що в неї вперше такий досвід, коли потрібно робити операцію, щоб пологи були вдалими.
Як людина, у якої в минулому було три дуже легкі вагітності, я не була готова до того, що мені доведеться терміново вдатися до операції. Вийти з лікарні з моїм малюком у животику і в безпеці було справжнісіньким благословенням,
– написала Кортні.
Як Кортні Кардашян повідомила про вагітність
- Модель та світська левиця незабаром вчетверте стане мамою. Вона вагітна від барабанщика Тревіса Баркера, з яким одружилася рік тому.
- Про вагітність коханому Кортні оголосила в оригінальний спосіб – зробила це на концерті гурту Blink-182, де грає чоловік. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".
- Наприкінці червня Кардашян розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Зірка разом з чоловіком влаштувала гендер-паті на барабанах. Коли Баркер дограв мелодію, довкола розлетілося конфеті синього кольору. Тож, подружжя чекає на хлопчика.
- Додамо, що в Кортні є 13-річний син Мейсон Деш, 10-річна донька Пенелопа та 8-річний син Рейн Естон від бізнесмена Скотта Дісіка. У цивільному шлюбі вони прожили 9 років.
- Тревіс також має трьох дітей від ексдружини – 19-річного сина Лендона, дочку Алабаму, якій 17 років, і падчерку Атіану.