Журналісти з'ясували, що у Кортні Кардашян народився син. Раніше зірку прооперували, щоб врятувати життя дитині.

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Кортні Кардашян стала мамою

Про народження малюка у ЗМІ почали писати 4 листопада. Ймовірно, Кортні стала мамою ще на початку тижня, на Геловін – 31 листопада. Саме тоді в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі помітили чоловіка та сестру Кортні – Тревіса Баркера та Кайлі Дженнер.

Зіркові батьки досі не зробили жодних офіційних заяв.



Кортні Кардашян з чоловіком Тревісом Баркером / Фото з її інстаграму

Цікаво, що за кілька днів до пологів Тревіс публічно заявив, що він і Кортні планували назвати свого сина Роккі 13 Баркер. Також музикант підтверджував, що дата пологів припадає на Геловін.

Довідка! Це перша спільна дитина пари. У Кардашян є вже троє дітей від попередніх стосунків зі Скоттом Дісіком. А у 47-річного Баркера двоє дітей і один пасинок від попереднього шлюбу з акторкою Шаною Моаклер.

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