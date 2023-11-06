Журналісти з'ясували, що у Кортні Кардашян народився син. Раніше зірку прооперували, щоб врятувати життя дитині.
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Кортні Кардашян стала мамою
Про народження малюка у ЗМІ почали писати 4 листопада. Ймовірно, Кортні стала мамою ще на початку тижня, на Геловін – 31 листопада. Саме тоді в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі помітили чоловіка та сестру Кортні – Тревіса Баркера та Кайлі Дженнер.
Зіркові батьки досі не зробили жодних офіційних заяв.
Кортні Кардашян з чоловіком Тревісом Баркером / Фото з її інстаграму
Цікаво, що за кілька днів до пологів Тревіс публічно заявив, що він і Кортні планували назвати свого сина Роккі 13 Баркер. Також музикант підтверджував, що дата пологів припадає на Геловін.
Як Кортні Кардашян оголосила про вагітність
- Модель та світська левиця вагітна від барабанщика Тревіса Баркера, з яким одружилася рік тому. Про вагітність коханому Кортні оголосила в оригінальний спосіб – зробила це на концерті гурту Blink-182, де грає чоловік. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".
- Наприкінці червня Кардашян розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Зірка разом з чоловіком влаштувала гендер-паті на барабанах. Коли Баркер дограв мелодію, довкола розлетілося конфеті синього кольору.