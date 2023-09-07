Лікарі рятували життя дитини: вагітну Кортні Кардашян терміново прооперували

Вагітна модель Кортні Кардашян налякала шанувальників фото з лікарні. Виявилося, що зірку терміново прооперували, щоб врятувати життя дитині. На щастя, з Кортні та дитиною все добре.

Фотомодель опублікувала в інстаграмі чорно-біле фото, яким налякала фанів. 44-річну Кардашян повідомила, що її терміново госпіталізували.

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Зірка розповіла шанувальникам деталі інциденту. Кортні довелося прооперувати. На щастя, лікарі врятувати її майбутню дитину.

“Я буду вічно вдячна лікарям за порятунок життя нашої дитини. Я вдячна своєму чоловікові, який примчав із гастролей, щоб бути поруч. І моїй мамі, яка тримала мене за руку під час усього”, – заявила Кардашян.

На знімку помітно, що коханий, батько дитини Тревіс Баркер вже примчав до зірки. Він ніжно тримав її за руку.



Кортні Кардашян опинилася в лікарні / Фото з її інстаграму

Модель додала, що в неї вперше такий досвід, коли потрібно робити операцію, щоб пологи були вдалими.

Як людина, у якої в минулому було три дуже легкі вагітності, я не була готова до того, що мені доведеться терміново вдатися до операції. Вийти з лікарні з моїм малюком у животику і в безпеці було справжнісіньким благословенням,

– написала Кортні.

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