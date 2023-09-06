Відома канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше зізналась, що хвора на рак молочної залози. У 2018 році після планового візиту до мамолога їй діагностували онкологію.

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Лінда Євангеліста бореться з раком

Модель зізналась, що їй довелося перенести подвійну мастектомію (видалення обох грудей – цю операцію роблять, щоб уникнути рецидиву).

Я без вагань обрала подвійну мастектомію, оскільки я хотіла залишити все це позаду і не мати з цим справи. Я хотіла жити й не збиралася дозволити раку грудей убити мене,

– розповіла Лінда Євангеліста.

У липні 2022 року, 4 роки після першої операції, стало відомо про те, що онкоклітини поширилися на грудний м'яз. Вона погодилась зробити ще одну операцію, щоб одужати.

"Я сказала лікарю: "Викопайте дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб це мало гарний вигляд. Я хочу, щоб ви провели розкопки. Я хочу побачити дірку у своїх грудях". Ви розумієте мене? Я не помру від цього... Я знаю, що однією ногою стою в могилі, але я в настрої святкувати".





Лінда Євангеліста / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про Лінду Євангелісту

Канадська модель італійського походження в юності переїхала до Парижу, де завдяки незвичній зовнішності стала відомою моделлю. Вже в 90-х вона була однією з найзатребуваніших моделей у ряді з Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл та іншими.

У 2016 році Лінда Євангеліста зникла з обкладинок та подіумів – вона наважилась на контурну пластику Coolsculpting, яка мала прибрати жирові тканини з обличчя, але насправді спотворила її зовнішність. У вересні 2021 року Лінда Євангеліста вперше розповіла про це та подала позов проти материнської компанії CoolSculpting про відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. Відтоді модель частіше виходить у світ, знімається для журналів та позує на подіумах.