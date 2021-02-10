41-річна блогерка та підприємиця Кортні Кардашян опублікувала нові фото з відпочинку, на яких вразила досконалими формами тіла. Жінка засвітила груди та стрункий живіт у купальнику кольору "золостий металік".

Нові фото оцінили більше мільйона користувачів інстаграму, серед них – модель та дизайнерка власного бренду купальників Емілі Ратажковскі.

До слова У чорному бікіні: спокуслива Кортні Кардашян прогулялась пляжем – спекотні фото

Спокуслива Кортні Кардашян

Пару фотографій світська левиця опублікувала 9 лютого і відтоді її новий пляжний образ обговорюють чимало західних ЗМІ. На світлинах зірка демонструє "металеве" золотисте бікіні і таку ж хустинку на шиї. Її розкішне довге волосся спадало на плечах, а обличчя було підкреслене макіжем у персикових тонах. Позуючи біля літнього душу посеред дерев, Кардашян рекламувала косметичні продукти власної компанії Poosh.



Сексуальна Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



"Металеве" бікіні на моделі / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

Варто додати, що 41-річна жінка перебуває зараз на відпочинку разом із сестрою Кім Кардашян і їхніми діти. Знамениті сестри не перестають публікувати фото з райського місця та розбурхують мережу пікантними фото.