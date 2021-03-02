Американська блогерка та підприємиця Кортні Кардашян опублікувала серію нових фото, на яких демонструє звабливі форми тіла у топі та шортах. Весь образ вона одягнула з люксового бренду Dolce&Gabbana.

41-річна знаменитість Кортні Кардашян позувала у кімнаті з розкішним білим інтер'єром, зручно вмостившись на поличці перед каміном. Вона одягнула сексуальний чорний топ та шорти з високою посадкою, завершивши образ чорним взуттям та панчохами. На її шиї красувалось золоте кольє з камінням, а довге волосся ніжно спадало по плечах зірки.

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Хто долучився до Кортні?

Варто додати, що зірка взяла участь у віртуальному модному шоу бренду під назвою #DGNextChapter. Усі речі були вінтажними та відтворювали естетику 1990 – 2000-х років. У проєкті також взяла участь сестра Кортні – Кім Кардашян. Вона приміряла теж чорний спокусливий look, який складався із чорного топу на бретелях, довгих рукавиць та чорних велосипедок.

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