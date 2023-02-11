Корона з квітів: дизайнер iPhone Джоні Айв створив коронаційну емблему Чарльза ІІІ

Коронація нового короля Великої Британії Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Там красуватиметься коронаційна емблема, яку Букінгемський палац представив ввечері 10 лютого.

Раніше стало відомо, що на коронації Чарльза III виступить популярний у 90-х гурт Spice Girls з Вікторією Бекхем у складі. Однак підготовка до святкових вихідних у травні триває. Колишній дизайнер Apple Джоні Айв, наприклад, уже розробив коронаційну емблему. На ній квіти Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії сплелися в корону.

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Як виглядає коронаційна емблема Чарльза ІІІ

Нова емблема для коронації виконана червоному, білому та синьому кольорах. Це стилізована корона Святого Едуарда, створена з троянди Англії, будяка Шотландії, нарциса Уельсу та трилисника Північної Ірландії. Як каже Джоні Айв, на цей дизайн його надихнув Чарльз ІІІ та його любов до природи.

Для мене велика честь зробити свій внесок у цю визначну національну подію, і наша команда дуже пишається цією роботою. Дизайн був натхненний любов'ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про світ природи,

– прокоментував дизайнер iPhone.

Емблема з'явиться на всіх історичних подіях у травні, включаючи вуличні вечірки, громадські збори та офіційні торги.





Коронаційна емблема Чарльза ІІІ / Фото Букінгемського палацу

Нагадаємо, Букінгемський палац вже оприлюднив план заходів на святкові вихідні 6 – 8 травня.

Усе розпочнеться зі служби у Вестмінстерському абатстві, яку проведе архієпископ Кентерберійський. Після неї Чарльз ІІІ і Камілла вийдуть на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської сім'ї.

У неділю, 7 травня, відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.

Тоді як понеділок, 8 травня, стане днем допомоги – відбудеться ініціатива The Big Help Out, де кожен зможе спробувати себе волонтером.

Цікаво, експерти припускають, що на коронацію Чарльз ІІІ одягнеться всупереч традиціям. Ймовірно, він з'явиться у військовій формі, а не в розкішній оксамитовій мантії.