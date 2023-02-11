Раніше стало відомо, що на коронації Чарльза III виступить популярний у 90-х гурт Spice Girls з Вікторією Бекхем у складі. Однак підготовка до святкових вихідних у травні триває. Колишній дизайнер Apple Джоні Айв, наприклад, уже розробив коронаційну емблему. На ній квіти Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії сплелися в корону.

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Як виглядає коронаційна емблема Чарльза ІІІ

Нова емблема для коронації виконана червоному, білому та синьому кольорах. Це стилізована корона Святого Едуарда, створена з троянди Англії, будяка Шотландії, нарциса Уельсу та трилисника Північної Ірландії. Як каже Джоні Айв, на цей дизайн його надихнув Чарльз ІІІ та його любов до природи.

Для мене велика честь зробити свій внесок у цю визначну національну подію, і наша команда дуже пишається цією роботою. Дизайн був натхненний любов'ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про світ природи,

– прокоментував дизайнер iPhone.

Емблема з'явиться на всіх історичних подіях у травні, включаючи вуличні вечірки, громадські збори та офіційні торги.





Коронаційна емблема Чарльза ІІІ / Фото Букінгемського палацу

Нагадаємо, Букінгемський палац вже оприлюднив план заходів на святкові вихідні 6 – 8 травня.