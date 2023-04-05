Президент США не зможе відвідати коронацію Чарльза III: хто поїде замість нього

Президент Джо Байден не може бути присутнім 6 травня на коронації Чарльза III у Великій Британії. Проте його представлятиме на цій події дружина та перша леді Джилл Байден.

Байден поговорив з королем Чарльзом III та наголосив на дружбі та міцності відносин між США та Великою Британією. Раніше ЗМІ повідомили, що Байден відхилив запрошення на коронацію.

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Президент по телефону привітав короля з майбутньою коронацією та повідомив, що перша леді Джилл Байден візьме участь від імені Сполучених Штатів.

Президент також висловив бажання зустрітися з королем у Великій Британії в майбутньому.

Нагадаємо, що це не вперше в історії. Уже був прецедент на коронації Єлизавети ІІ, коли на ній не було тодішнього президента США Дуайта Ейзенхауера. Тоді він також відправляв делегацію – Джорджа Маршалла, начальника штабу армії США, та Ерла Воррена, губернатора Каліфорнії.

Відомо, що в коронації Чарльза ІІІ цього року братимуть участь глави держав з усього світу. Зокрема, Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини й Монако. Крім того, будуть присутніми всі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель.

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