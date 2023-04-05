Президент США не зможе відвідати коронацію Чарльза III: хто поїде замість нього
Джерело:Білий дім
Президент Джо Байден не може бути присутнім 6 травня на коронації Чарльза III у Великій Британії. Проте його представлятиме на цій події дружина та перша леді Джилл Байден.
Байден поговорив з королем Чарльзом III та наголосив на дружбі та міцності відносин між США та Великою Британією. Раніше ЗМІ повідомили, що Байден відхилив запрошення на коронацію.
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Президент по телефону привітав короля з майбутньою коронацією та повідомив, що перша леді Джилл Байден візьме участь від імені Сполучених Штатів.
Президент також висловив бажання зустрітися з королем у Великій Британії в майбутньому.
Нагадаємо, що це не вперше в історії. Уже був прецедент на коронації Єлизавети ІІ, коли на ній не було тодішнього президента США Дуайта Ейзенхауера. Тоді він також відправляв делегацію – Джорджа Маршалла, начальника штабу армії США, та Ерла Воррена, губернатора Каліфорнії.
Відомо, що в коронації Чарльза ІІІ цього року братимуть участь глави держав з усього світу. Зокрема, Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини й Монако. Крім того, будуть присутніми всі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель.
Якою буде коронація Чарльза ІІІ: основне
- Короля Чарльз IІІ коронують разом з дружиною королевою-консорт Каміллою. Подія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський.
- Після служби Чарльз ІІІ і Камілла вийдуть на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської сім'ї.
- У всьому Сполученому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів – дізнавайтеся за посиланням.
- У неділю, 7 травня, відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.