Коронація Чарльза III відбудеться наступного року: відома дата

Чарльз III приступив до виконання королівських обов'язків одразу після смерті Єлизавети II. Однак урочиста коронація монарха відбудеться лише наступного року. Коли і де саме – дізнавайтеся далі.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня. Вже 10 вересня її старшого сина Чарльза офіційно оголосили новим королем Великої Британії. Тепер він очільник Сполученого Королівства та ще 14 держав співдружності.

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Коронація Чарльза III

ЗМІ повідомляють, що Чарльза III коронують 3 червня 2023 року. Церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві.

Того ж місяця новому королю виповниться 74 роки. Він стане найстарішим монархом Великої Британії. Раніше повідомлялося, що монарх нібито хоче скромну урочистість, аби не розтрачати кошти з податків підданих. Королівське видання Daily Telegraph також повідомило про "бюджетні" плани коронації Чарльза: "Вона буде набагато коротшою, меншою, дешевшою і більш доступною для різних громадських груп та конфесій".

Чарльза коронують разом з його дружиною – королевою-консорт Каміллою.

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Нагадаємо, Єлизавету II коронували 2 червня 1953 року. Тоді на церемонії були присутні 8 тисяч гостей зі 129 країн світу. На коронацію Чарльза III планують запросити приблизно 2 тисячі гостей. Зокрема може бути менше членів королівської сім'ї та високопосадовців зі всього світу, а сама церемонія буде скорочена через вік Чарльза.