Коронація Чарльза III: коли та де дивитися історичну церемонію

Вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві відбудеться урочиста церемонія коронації Чарльза III. Вперше з 1902 року ця подія пройде не у робочий, а у вихідний день. Де можна подивитися історичну церемонію – розповідаємо далі.

Чарльза III проголосили королем Сполученого Королівства 10 вересня 2022 року – через два дні після смерті його матері Єлизавети II. Через 8 місяців після цього відбудеться офіційна коронація нового британського монарха, зазначає 24 Канал.

До теми Залишились лічені дні: коли та як відбудеться коронація Чарльза ІІІ

Де дивитися коронацію Чарльза III

Офіційна церемонія коронації відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. На подію запросили 2000 обраних осіб. Британці та гості міста зможуть подивитися коронаційну процесію, зайнявши місце вздовж її маршруту. Також по всій країні встановлять 30 великих екранів, де можна буде переглянути онлайн-трансляцію коронації. У прямому ефірі процесію покажуть одразу кілька британських телеканалів: BC One, BBC Two, ITV 1 і Sky News. Також її транслюватимуть через BBC iPlayer, ITVX або канал Sky News Youtube.

Святкові дні у Великій Британії триватимуть з 6 по 8 травня. У понеділок 8 травня британці отримають додатковий вихідний. Однак основна частина подій запланована на суботу, 6 травня.

Розклад коронаційних подій 6 травня