Хто зі світових лідерів приїхав на коронацію Чарльза ІІІ: ефектні фото гостей

У Великій Британії відбулася визначна подія – коронація Чарльза ІІІ. На церемонію приїхало безліч світових лідерів та високопосадовців. Хто саме – читайте нижче.

Відомо, що на коронацію Чарльза III Велика Британія запросила лідерів дружніх країн. Загалом розіслали 2 тисячі запрошень, передає 24 Канал.

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Хто зі світових лідерів приїхав на коронацію Чарльза

На церемонію запрошено не лише британських членів королівської родини, а й багатьох світових лідерів. Зокрема від України на коронацію приїхала перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Олена Зеленська та Денис Шмигаль на коронації / Скриншот з відео

Водночас президент США Джо Байден не зміг бути присутнім на церемонії, але замість нього приїхала дружина Джилл Байден. З нею була онучка. Вони разом виглядають наче у кольорах прапору України.



Джилл Байден з онукою на коронації / Скриншот з відео

На коронації помітили також президента Франції Еммануеля Макрона.



Еммануель Макрон з дружиною на коронації / Скриншот з відео

Там був і прем'єр Канади – Джастіна Трюдо з дружиною, а також попередні міністри Британії, зокрема Борис Джонсон.

Раніше також анонсували візити президента Польщі Анджею Дуду, президента Німеччини Штайнмайєра, президента Чехії Петра Павела. Церемонію мали відвідати всі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель також будуть на церемонії. Серед інших глав держав є представники Ірландії, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако.

Крім того, на коронації помітили й знаменитостей. Зокрема, на церемонії були співачка Кеті Перрі, акторка Емма Томпсон, музикант Лайонел Річі тощо.

Кого не запросили на коронацію

Церемонію не відвідали російський та білоруський диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко. Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію також не приїдуть лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Нагадаємо, що про небажання Британії бачити Росію на важливих подіях було зрозуміло ще після смерті Єлизавети II. Путіна, російських чиновників, Лукашенка та представників деяких інших країн не запросили на прощання з монархинею.