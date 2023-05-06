Коронація Чарльза III: онлайн-трансляція історичної події, за якою спостерігає весь світ
Старший син Єлизавети II – Чарльз був оголошений королем 10 вересня 2022 року, після смерті матері. А через 8 місяців після цього, 6 травня 2023 року, Його Величність офіційно коронують у Вестмінстерському абатстві. У Лондоні відбувається історична коронаційна процесія, яку світ не бачив ще з 1953 року.
Процесія розпочнеться о 12:20 за київським часом з урочистої ходи. Король Чарльз III та його дружина Камілла вирушать з Букінгемського палацу. Маршрут цієї ходи складає 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство.
До теми Чарльз III офіційно стане монархом: все, що треба знати про його коронацію
О 13:00 за київським часом у Вестмінстерському абатстві розпочнеться урочиста коронаційна служба, яка триватиме приблизно 3 години.
Коронація Чарльза III: онлайн-трансляціяЗ 12:20 ви можете переглянути трансляцію коронації нового монарха на "Суспільне. Культура".
О 16:00 за київським часом розпочнеться урочиста коронаційна хода до Букінгемського палацу. Збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники приєднаються до короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли. Під час ходи королівське подружжя буде їхати в Державній золотій кареті, яку тягтимуть вісім коней.
Урочиста церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.Зверніть увагу! Коронаційні заходи у Великій Британії триватимуть 3 дні – до 8 травня. Що заплановано – дізнавайтеся за посиланням.