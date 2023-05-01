Чарльз III офіційно стане монархом: все, що треба знати про його коронацію

6 травня 2023 року відбудеться історична подія – коронація Чарльза III. На цей день чекають мільйони британців. 3-денне святкування коронації розпочнеться з урочистої служби у Вестмінстерському абатстві. Все, що відомо про головну подію 2023 року для Сполученого Королівства – розповідаємо далі.

Старшого сина Єлизавети II – Чарльза офіційно проголосили королем Великої Британії 10 вересня 2022 року. Це сталося після смерті Її Величності. А через 8 місяців увесь світ спостерігатиме за церемонією коронації найстаршого монарха в історії Сполученого Королівства.

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Дата коронації Чарльза III та Камілли

Урочисті святкування коронації розпочнуться 6 травня й триватимуть до 8 травня. Ці дні у британців будуть вихідними. Церемонію проведуть у Вестмінстерському абатстві, де вже 900 років влаштовують коронації.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі разом з Чарльзом III коронує його дружину – Каміллу.

Служба, хода та святковий концерт: план коронаційних заходів

6 травня (субота)

Історична подія розпочнеться з ходи до Вестмінстерського абатства . 6 травня о 12:20 за київським часом Чарльз III та Камілла у державній кареті Diamond Jubilee через центральні ворота покинуть Букінгемський палац. Їх супроводжуватимуть 200 військових королівської кінноти.

. 6 травня о 12:20 за київським часом Чарльз III та Камілла у державній кареті Diamond Jubilee через центральні ворота покинуть Букінгемський палац. Їх супроводжуватимуть 200 військових королівської кінноти. Маршрут цієї ходи складатиме 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство.

складатиме 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство. О 13:00 за київським часом розпочнеться урочиста коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві, яка триватиме приблизно 3 години.

у Вестмінстерському абатстві, яка триватиме приблизно 3 години. О 16:00 за київським часом процесія відправиться з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу . До короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли приєднаються збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники. Королівське подружжя їхатиме в Державній золотій кареті, яку тягтимуть 8 коней.

. До короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли приєднаються збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники. Королівське подружжя їхатиме в Державній золотій кареті, яку тягтимуть 8 коней. Церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.

Єлизавету II коронували 2 червня 1953 року. Тоді на церемонії були присутні 8 тисяч гостей зі 129 країн світу. На коронацію Чарльза III планують запросити приблизно 2 тисячі гостей. Зокрема може бути менше членів королівської сім'ї та високопосадовців зі всього світу, а сама церемонія буде скорочена через вік Чарльза.

7 травня (неділя)

У другий день святкування на британців та гостей Лондона чекає грандіозний коронаційний концерт у Віндзорському замку . Захід, який транслюватиме у прямому ефірі в BBC і BBC Studios, об'єднає ікон світової музики та сучасних зірок. Окрім зірок концерту, на шоу також ексклюзивно виступить The Coronation Choir. Коронаційний хор виступить разом із Віртуальним хором, що складається зі співаків з усієї Співдружності.

. Захід, який транслюватиме у прямому ефірі в BBC і BBC Studios, об'єднає ікон світової музики та сучасних зірок. Окрім зірок концерту, на шоу також ексклюзивно виступить The Coronation Choir. Коронаційний хор виступить разом із Віртуальним хором, що складається зі співаків з усієї Співдружності. Також монарша родина запрошує Сполучене Королівство розважитися на великих коронаційних обідах.

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8 травня (понеділок)

У понеділок, який також для всіх британців буде вихідним, Big Help Out заохочуватиме людей спробувати стати волонтером для себе та приєднатися до роботи, яка ведеться для підтримки місцевих регіонів. Метою The Big Help Out є використання волонтерства, щоб об'єднати спільноти та створити тривалу спадщину волонтерства від Коронаційних вихідних.

Яким буде вбрання короля Чарльза III

Одяг короля Великої Британії буде більш витончений та сучасний. Зокрема про вбрання Чарльза ІІІ висловилася керівниця електронної комерції у магазині одягу N.Peal Джо Макларен. Вона наголосила, що король Великої Британії не боїться змін.

За словами експертів, коронація буде "відображати роль монарха сьогодні і дивитися в майбутнє, спираючись при цьому на давні традиції та пишність". Таким чином, король Великої Британії, можливо, одягне військову форму, а не розкішну оксамитову мантію.

Однак на офіційній сторінці монархів в інстаграмі показали процес створення коронаційного вбрання для Чарльза III. Судячи з фото, він все-таки постане перед публікою у мантії, однак точно побачимо все вже 6 травня.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Корони Чарльза III та Камілли

Король Чарльз на своїй коронації носитиме корону Святого Едуарда. Ще в грудні 2022 року її забрали з лондонського Тауеру, де зберігалася разом з іншими коштовностями, щоб підготувати до історичної служби.

Каміллу коронують в короні королеви Марії Текської – бабусі Єлизавети II.

Яким буде крісло нового короля

Короля Чарльза III коронують у позолоченому кріслі, легендарна історія якого розпочалася понад 700 років тому.

Його створили на замовлення короля Едуарда I із давнього коронаційного каменю шотландських королів, а також прикрасили кольоровим склом та намальованими візерунками птахів і листя. На кожному куті є золоті леви.



Крісло, у якому сидітиме Чарльз III на коронації / Фото Press Association Via AP Images

Де дивитися коронацію Чарльза III

Британці та гості міста зможуть подивитися коронаційну процесію, зайнявши місце вздовж її маршруту. Також по всій країні встановлять 30 великих екранів, де можна буде переглянути онлайн-трансляцію коронації. У прямому ефірі процесію покажуть одразу кілька британських телеканалів: BC One, BBC Two, ITV 1 і Sky News. Також її транслюватимуть через BBC iPlayer, ITVX або канал Sky News Youtube.

А текстову версію коронації ви зможете прочитати на сайті 24 Каналу.

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Через масштабні заходи безпеки вартість коронації короля Чарльза ІІІ збільшили зі 100 до 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Більшу частину суми – близько 150 мільйонів фунтів – витратять на розміщення тисяч поліцейських і загонів охорони. Усе інше – ще 100 мільйонів фунтів – йде на постановку церемонії та триденне святкування.

Коронація Єлизавети ІІ 1953 року обійшлася Великій Британії майже в п'ять разів дешевше – 1,57 мільйона фунтів стерлінгів, що приблизно 47 мільйонів фунтів стерлінгів у перерахунку на сучасні гроші.