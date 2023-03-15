Нові титули: що змінилося у королівській родині після смерті Єлизавети II

Після смерті Єлизавети ІІ британський трон очолив Чарльз III. Через це у деяких членів королівської родини змінилися титули. Зміни торкнулися кількох родичів монарха.

Зокрема, Кейт Міддлтон раніше не носила титул принцеси, але тепер її варто називати саме так. Додамо, що вона вийшла на публіку з прикрасою, яку носила колись принцеса Діана, передає 24 Канал.

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Як змінилися титули в королівській родині

Титул королеви Єлизавети II та принца Філіпа

За життя королева Єлизавета II іменувалася Queen regnant — тобто жінка, яка займає трон по праву народження. І хоч в ієрархії британських титулів король стоїть вище за королеву, саме Єлизавета II була керівною монархинею, її чоловік Філіп ніяк не міг стати вищим за неї.

Тому він носив титул принца-консорта, який отримав через десять років після їхнього весілля. Втім, Філіп вирішив залишитися просто принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким до смерті.



Єлизавета II та принц Філіп / Фото PA MEDIA

Титул герцога Единбурзького

Ще у 1999 році, коли молодший син Філіпа та Єлизавети принц Едвард одружився, було досягнуто домовленості, згідно з якою титул герцога Единбурзького буде передано йому після смерті тата.

Тож, 10 березня 2023 року, через два роки після смерті Філіпа, король Чарльз III дотримався слова і оголосив, що відтепер титул герцога Единбурзького належить Едварду, а його дружина Софі стала герцогинею.



Принц Едвард з дружиною Софі / Фото з соцмереж

Титул принца та принцеси Уельських

Від моменту сходження Чарльза на трон його старший син принц Вільям, який зараз перший у лінії наслідування престолу, успадкував титул принца Уельського від свого батька. Його дружина Кейт Міддлтон автоматично здобула титул принцеси Уельської, який колись носила принцеса Діана.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з соцмереж

Також Вільям та Кетрін зберегли за собою титули герцога та герцогині Кембриджських та Корнуольських, а титули їхніх дітей тепер звучать так – принц Джордж Уельський, принцеса Шарлотта Уельська та принц Луї Уельський.

Титул королеви Камілли

Раніше друга дружина Чарльза Камілла теж мала титул принцеси Уельської, але не використовувала його публічно (на згадку про покійну принцесу Діану).

Але вже в лютому 2022 року на честь платинового ювілею правління Єлизавети II монархиня вручила Каміллі новий титул – королеви-консорта з позначкою, що користуватися титулом Камілла зможе тоді, коли її чоловік стане королем.

8 вересня 2022 року королева Єлизавета II померла, тож Камілла отримала титул королеви-консорта, а не принцеси-консорта, як передбачалося спочатку. Після коронації Камілли разом із чоловіком 6 травня 2023 року, ймовірно, з її титулу приберуть приставку "консорт".



Король Чарльз з дружиною Каміллою / Фото з соцмереж

Титули для дітей Гаррі та Меган Маркл

Чарзльз також дав титули дітям герцога і герцогині Сассекських Гаррі і Меган Маркл. Тепер Арчі та Лілібет – принц і принцеса. Припускають, що король погодився дати титули онукам після розмови з сином Гаррі після похорону королеви Єлизавети II.

Адже зі сходженням на трон короля Чарльза його онуки автоматично отримали право на ці титули і тепер можуть претендувати навіть на титули Їхніх Королівських Високостей.



Принц Гаррі та Меган з дітьми / Фото People

Тепер дітей Сассекських слід називати принц Арчі та принцеса Лілібет. Меган і Гаррі так і залишилися герцогом і герцогинею Сассекськими, в їхніх титулах жодних змін не відбулося.

Принц Ендрю та принцеса Анна

Брат та сестра Чарльза продовжують носити свої титули. У Ендрю це титул герцога Йоркського, який був наданий йому в день весілля з Сарою Фергюсон 1986 року.

Сестра короля – Анна – носить титул королівської принцеси. Він належить Анні вже 36 років і вона є сьомою людиною, яка носить його від того самого моменту.



Принцеса Анна та принц Ендрю / Фото Express

Титул королівської принцеси надається старшій дочці монарха і не є автоматичним. Останньою, кому належав титул до Анни, була принцеса Марія, єдина дочка короля Георга V, яка померла 1965 року. Титул залишався вакантним протягом 22 років, перш ніж королева подарувала його принцесі Анні.

Титул зберігається протягом усього життя, аж до смерті його власника. Тож, коли принц Вільям стане королем, він не зможе дарувати цей титул своїй дочці принцесі Шарлотті, якщо принцеса Анна буде ще жива.

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