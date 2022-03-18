Королівське подружжя Бельгії готове приймати біженців з України

Монархи Бельгії – Філіп і Матильда заявили, що відкривають свої двері для українських біженців, які рятуються від війни. Вони виокремили два будинки, в яких зможуть поселитися три сім'ї з України.

Монархи Бельгії – Філіп і Матильда заявили, що відкривають свої двері для українських біженців, які рятуються від війни. Вони виокремили два будинки, в яких зможуть поселитися три сім'ї з України.

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Ці будинки належать Королівському пожертвуванню, яке перепрофілюють для допомоги нужденним. Про це повідомив президент Royal Donation Ян Сметс.

"Це приміщення, первинна мета яких полягала в тому, щоб зробити їх доступними для соціальних установ з метою розміщення людей з низькими доходами, і ця місія добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівської пожертви. З огляду на кризу з біженцями, ми надамо ці будинки для екстреного прийому", – сказав Сметс.

Сім'ї зможуть заїхати до будинків на початку квітня.

Нагадаємо, королівська родина Бельгії підтримує Україну. Минулого тижня монарше подружжя побувало у тимчасовому притулку для українських біженців, який облаштували у Брюсселі.

Королівські сім'ї підтримують Україну