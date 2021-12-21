Новорічно-різдвяні свята зовсім скоро прийдуть в кожну домівку. Тому з різних куточків світу вже лунають привітання. Не залишилися осторонь і монархи з Йорданії.
Дивіться також Щасливого Різдва: королівська сім'я Іспанії презентувала різдвяну листівку
Королівська сім'я Йорданії
Її Величність опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі сімейний портрет. На ньому вона зображена разом із чоловіком Абдаллою II та дітьми:
- крон-принцом Хусейном;
- принцесою Іман;
- принцесою Сальмою;
- принцом Хашемом.
Усі члени монаршої родини усміхалися, вітаючи прихильників з прийдешніми святами: "Нехай нитки щастя, надії та міцного здоров'я сплітаються у ваш Новий рік".
Королівська сім'я Йорданії / Фото з інстаграму королеви Ранії
Образ королеви Ранії
Йорданська королева зображена на фото в білосніжній сукні з оригінальним пошиттям на рукавах. Струнку талію Її Величності підкреслив вишитий пояс та вставка на сукні. Волосся Ранія, як зазвичай, вклала у розкішні локони. На обличчі вона зробила макіяж у натуральних відтінках.
Різдвяні листівки монаршої родини Великої Британії
- На листівці принца Чарльза та Камілли використали кадр, який зробили під час перегонів Royal Ascot цього року. Фотографи зазнімкували подружжя у момент, коли принц Чарльз поправляв захисну маску Каміллі.
- Кейт Міддлтон і принц Вільям для листівки обрали сімейне фото з Йорданії.