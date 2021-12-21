Новорічно-різдвяні свята зовсім скоро прийдуть в кожну домівку. Тому з різних куточків світу вже лунають привітання. Не залишилися осторонь і монархи з Йорданії.

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Королівська сім'я Йорданії

Її Величність опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі сімейний портрет. На ньому вона зображена разом із чоловіком Абдаллою II та дітьми:

крон-принцом Хусейном;

принцесою Іман;

принцесою Сальмою;

принцом Хашемом.

Усі члени монаршої родини усміхалися, вітаючи прихильників з прийдешніми святами: "Нехай нитки щастя, надії та міцного здоров'я сплітаються у ваш Новий рік".



Королівська сім'я Йорданії / Фото з інстаграму королеви Ранії

Образ королеви Ранії

Йорданська королева зображена на фото в білосніжній сукні з оригінальним пошиттям на рукавах. Струнку талію Її Величності підкреслив вишитий пояс та вставка на сукні. Волосся Ранія, як зазвичай, вклала у розкішні локони. На обличчі вона зробила макіяж у натуральних відтінках.

Різдвяні листівки монаршої родини Великої Британії