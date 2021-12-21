Новогодне-рождественские праздники совсем скоро придут в каждый дом. Поэтому из разных уголков мира уже раздаются поздравления. Не остались в стороне и монархи из Иордании.

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Королевская семья Иордании

Ее Величество опубликовала на личной странице в инстаграме семейный портрет. На нем она изображена вместе с мужем Абдаллой II и детьми:

крон-принцем Хусейном;

принцессой Иман;

принцессой Сальмой;

принцем Хашемом.

Все члены монаршей семьи улыбались, поздравляя поклонников с наступающими праздниками: "Пусть нити счастья, надежды и крепкого здоровья сплетаются в ваш Новый год".

Королевская семья Иордании / Фото из инстаграма королевы Рании

Образ королевы Рании

Иорданская королева изображена на фото в белоснежном платье с оригинальным пошивом на рукавах. Стройную талию Ее Величества подчеркнул вышитый пояс и вставка на платье. Волосы Рания, как обычно, уложила в роскошные локоны. На лице она сделала макияж в натуральных оттенках.

Рождественские открытки монаршей семьи Великобритании