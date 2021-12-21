Новогодне-рождественские праздники совсем скоро придут в каждый дом. Поэтому из разных уголков мира уже раздаются поздравления. Не остались в стороне и монархи из Иордании.
Смотрите также Счастливого Рождества: королевская семья Испании презентовала рождественскую открытку
Королевская семья Иордании
Ее Величество опубликовала на личной странице в инстаграме семейный портрет. На нем она изображена вместе с мужем Абдаллой II и детьми:
- крон-принцем Хусейном;
- принцессой Иман;
- принцессой Сальмой;
- принцем Хашемом.
Все члены монаршей семьи улыбались, поздравляя поклонников с наступающими праздниками: "Пусть нити счастья, надежды и крепкого здоровья сплетаются в ваш Новый год".
Королевская семья Иордании / Фото из инстаграма королевы Рании
Образ королевы Рании
Иорданская королева изображена на фото в белоснежном платье с оригинальным пошивом на рукавах. Стройную талию Ее Величества подчеркнул вышитый пояс и вставка на платье. Волосы Рания, как обычно, уложила в роскошные локоны. На лице она сделала макияж в натуральных оттенках.
Рождественские открытки монаршей семьи Великобритании
- На открытке принца Чарльза и Камиллы использовали кадр, который сделали во время гонки Royal Ascot в этом году. Фотографы засняли супругов в момент, когда принц Чарльз поправлял защитную маску Камилле.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям для открытки выбрали семейное фото из Иордании.