Напередодні різдвяних та новорічних свят вся королівська родина презентує свої листівки, які надсилають рідним і близьким. Першими це зробили герцоги Кембриджські, які опублікували фото з листівки на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Різдвяна листівка герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон і принц Вільям вітатимуть усіх зі святами незвичним кадром. Для листівки цього року вони обрали фото, яке зробили на початку 2021 року під час сімейного відпочинку в Йорданії.

Оскільки родина перебувала у теплих краях, то й перед камерою вони позують у легких літніх вбраннях. Принц Вільям одягнув коричневу футболку-поло, принц Джордж сорочку з армійським принтом, а принц Луї – блакитну футболку. Усі чоловіки на знімку позують у світлих шортах.

Натомість герцогиня Кембриджська і принцеса Шарлотта обрали для кадру сукні. Принцеса Шарлотта – біло-блакитну з рюшами на рукавах, а Кейт Міддлтон – кольору хакі з поясом, що підкреслив її фігуру.

Кейт Міддлтон вклала волосся пишними локонами, на її обличчі був легкий макіяж. Одну руку вона поставила на коліно принца Вільяма, а другою підтримувала Джорджа. Помітно, що вся королівська сім'я розслаблена і щаслива.

Раді поділитися новим зображенням родини, яке зображено на цьогорічній різдвяній листівці,

– написали герцоги під кадром.



Різдвяна листівка герцогів Кембриджських / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Автором кадру став королівський фотограф Метт Портеус. У пресі зазначають, що Йорданія – важливе місце для Кейт Міддлтон. На Близькому Сході вона провела частину свого дитинства, бо там її батько працював диспетчером авіакомпанії British Airways.

Додамо, що цього разу вперше за довгий час родина герцогів Кембриджських позує у літньому одязі. На останніх листівках вони здебільшого у теплих та затишних вбраннях.